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Toplu tecavüz davasında şoke eden ifadeler: Beni tahrik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22) adlı genç kıza tecavüz ettikleri iddia edilen 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, mağdur kızın engelli raporunun Adli Tıp’tan talep edilmesi için ertelendi.

Giriş Tarihi: 27.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 09:48
Toplu tecavüz davasında şoke eden ifadeler: Beni tahrik etti

Olay, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında meydana geldi. Çanakkale'nin Çan ilçesinde oturan G.U., "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Her yerde aranan ve 12 yıldır psikolojik tedavi gören, yüzde 40 zihinsel engelli genç kız, Çanakkale'de akaryakıt istasyonunda bir TIR'a binerek Kütahya'ya gitmek istedi. Kurşunlu Mahallesi'nde araçtan inen genç kız, burada Caner Y. ile tanıştı. İddiaya göre genç kızı bir barakaya götüren Caner Y., cinsel istismarda bulundu. Ardından para karşılığı Caner Y.'nin arkadaşları da G.U. ile ilişkiye giren genç kız, bir fırsatını bularak barakanın camından kaçtı.

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Toplu tecavüz davasında şoke eden ifadeler: Beni tahrik etti
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