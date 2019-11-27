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Bursa İngöl'deki toplu tecavüz olayının sanıkları dördüncü kez hakim karşısında!

27.11.2019 | 09:38

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 22 yaşındaki kıza, alıkoyarak barakada tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 5’i tutuklu 10 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor. Yapılan duruşmada adli tıp kurumunda beklenen raporun gelmemesi nedeniyle duruşma ertelendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağlı Kurşunlu Mahallesinde 22 yaşındaki kıza, alıkoyarak barakada tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 10 şüphelinin yargılanmasına devam ediliyor. 16 Temmuz 2018 tarihinde Çanakkale'nin Çan ilçesinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U. bir daha geri dönmedi. Yarım saat sonra markete kızını aramaya giden anne Songül U., kızının markete hiç gitmediğini öğrenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen aramalarda genç kız 13 gün boyunca bulunamadı. Olaydan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıp ilanı ile 81 ilde aranan genç kız, 14'üncü günde Eskişehir'de tren garında polis tarafından fark edilince gözetim altına alınarak Çanakkale'ye götürülüp ailesine teslim edildi.

Genç kız yaşadıklarını annesine anlatınca duyduklarına inanamayan anne S.U., zihin engelli kızını da yanına alarak Bursa İnegöl Jandarma İlçe Komutanlığına gelerek şikayette bulundu. İddiaya göre, "Markete gidiyorum" diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki G.U., Çanakkale'de otostop çektiği bir tırla Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'ne geldi. Burada tırdan inen genç kız yaya olarak aynı mahallede gezdiği sırada, yanına gelen C.Y. isimli kişi ile bir süre sohbet edip onun kullandığı araca bindi. C.Y. tarafından bir çiftliğe götürülen zihinsel engelli genç kız buradaki bağ evinde birden fazla kişinin tecavüzüne uğradı. Bağ evinde zorla tutulan G.U. olaydan bir gün sonra evde kimsenin olmamasını fırsat bilip candan kaçmayı başardı. Kurşunlu yolu üzerinde genç kızı fark eden zanlılardan biri aracına alıp götürdüğü baraj yolunda bir kez daha tecavüz edip Bursa Ankara Karayolu Mezitler mevkiinde araçtan indirdi. Bir kez daha otostop çeken G.U, önce Kütahya'ya, ardından da trenle Eskişehir'e gitti ve burada polis ekipleri tarafından fark edilip ailesine teslim edildi. İddialar üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüphelileri aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler C.Y. başta olmak üzere E G., T.G., U.C., E.C., M.K., A.Y., İ. K. ve S. B. isimli 10 kişi tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen kişiden C.Y, E.K, A.Y, U.C. ile A.K. tutuklanırken, S.B, İ.A, T.G, E.G ve Y.K. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan 5 kişi ile tutuksuz yargılanan şahısların davaları devam ediyor. Sanıklar dördüncü kez İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktılar. Yapılan duruşmada Adli Tıp kurumunda beklenen rapor gelmemesi nedeniyle hakime başka bir tarihine ertelendi. Sanıklardan Tutuklu C.Y, E.K, A.Y, U.C. ile A.K.'nin tutukluluk hallerine devam kararı verildi.

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