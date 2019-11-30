Üç avukata ‘huzur bozma’ davası

BUGÜN NELER OLDU

Avukatların borçluları sık sık arayıp borçlarını ödemeleri konusunda uyarmaları sürekli tartışma konusu oluyor... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda emsal olabilecek bir dava açtı. İstanbul'da Perihan A. ve ağabeyini borçları olduğu gerekçesiyle sık sık arayan ve mesaj atarak rahatsız eden 3 avukat hakkında "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar Ali Haydar C., Vural K. ve Müge G.'nin alacakları bulunan müşteki Perihan A.'yı sürekli aradıkları belirtildi. Şüpheli avukatların ayrıca borçla bir ilgisi bulunmayan müştekinin abisini de sık sık telefonla aradıkları, büro personeline arattırdıkları ve SMS göndererek rahatsız ettikleri belirtildi.Savcılık, şüpheli avukatların "Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Şüpheliler hakkındaki son soruşturmanın ise İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılmasına karar verildi.