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oldu 12 günde taburcu edildi

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Karaciğer nakli oldu 12 günde taburcu edildi
Yıllar önce girdiği bir ameliyatta kaptığı sarılık nedeniyle siroz hastalığına yakalanan genel cerrah Yusuf Alaattin İntepe (68), 85 yaşında ölen birinin kadavrasından bağışlanan karaciğer ile hayata döndü. Ulusal Organ Nakil Bekleme Listesi'ne kayıt olan İntepe'ye nakil ameliyatını yapan Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, "Bu yaştaki birinden alınan organlar 'marjinal organ' sınıfına girer. Çünkü genç yaştaki organlara göre çalışma ihtimalleri daha zordur. Ama Yusuf Bey, 93 kilo girdiği ameliyattan 63 kiloyla çıkarak iyileşti ve 12 günde taburcu ettik. Yusuf Bey'de kadavra karaciğer 85 yaşında olmasına rağmen, fonksiyonel olarak hemen devreye girdi ve vücudun metabolik ihtiyaçlarını karşıladı" diye konuştu. Sağlığına kavuşan Yusuf Alaatin İntepe ise, "Organlarını bağışlayan kişi ve ailesine minnettarım. Onlara ne kadar teşekkür etsem az" dedi.
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Karaciğer nakli oldu 12 günde taburcu edildi
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