Sokakta beyzbol sopası tehlikesi

BUGÜN NELER OLDU

Sahalar yerine amacı dışında sokaklarda bir silah olarak kullanılan beyzbol sopaları, önceki gün Bolu'da bir taksicinin öldüresiye dövülmesinin ardından tartışma konusu oldu. SABAH muhabiri, beyzbol sopası satış noktalarını gezerek konuyu yerinde araştırdı. Üzerinde yazılı ateş düşürücü, ağrı kesici, kas gevşetici, kemik kırıcı, tadımlık, cennetlik, sela okutur, eğitim şart, kişisel olaylara müdahale aracı (KOMA) ifadeleriyle satılan beyzbol sopalarına talep oldukça fazla. Satıcıların "Beyzbol sporu Türkiye'de bu kadar yaygın mı?" sorusuna gülerek verdikleri cevap ise oldukça düşündürücü: Bazıları farklı şekilde oynuyor.İstanbul'da bir yıl içerisinde meydana gelen kavga ve darp olaylarının yüzde 8'inde kullanıldığı iddia edilen beyzbol sopaları marketler dahil çok sayıda noktada ve internet ortamında denetimsiz olarak satılıyor. Ahşap veya alüminyum malzemeden yapılan beyzbol sopalarının fiyatları ise 20 ile 100 lira arasında değişiyor. İnternet üzerinde satışa sunulan beyzbol sopalarının fotoğraflarının altlarına da "Sıradan sopa diyerek geçmeyin; kendisi çok amaçlı bir enstrümandır" gibi ilginç ve bir o kadar düşündürücü yorumlar bulunuyor. Ülke genelinde bu kadar çok beyzbol sopası satılmasına rağmen Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesinde düzenlenen beyzbol liglerinde sporcu sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.