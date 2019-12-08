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'deki driftçi yakalandı

'de trafiği kapatarak yapan magandalardan biri yakalandı. Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. İ.D. bulunmamak için plakanın üzerini Türk bayrağı ile örtmüştü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 8.12.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 18:06
Arnavutköy'deki driftçi trafik magandası yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçen pazartesi günü Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin yolu trafiğe kapatıp tehlikeli araç kullanmalarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Magandalar yol kesip hem “drift” yaptı hem de patinaj çekti

Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücü İbrahim D'yi dün öğlen saatlerinde gözaltına aldı. Şüpheli, hakkında adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

TRAFİK MAGANDALARININ ARNAVUTKÖY'DE CADDEYİ KAPATIP DRİFT YAPMASI KAMERADA

Sürücü İbrahim D.'ye drift yapmaktan 5 bin 10 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu. Ayrıca araç sahibi Ferhat Ç.'de gözaltına alındı. Ferhat Ç.'ye herhangi bir işlem yapılmadı.

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Arnavutköy'deki driftçi trafik magandası yakalandı
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