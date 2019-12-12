Unutturmaz takıntıyı yok eder

Ünlüler arasında hızla yayılan TMS (Transkrayinal Manyetik Ularım- Stimulasyon) giderek popüler hale gelen bir tedavi yöntemi oluyor. Son olarak kızı Arya'nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren oyuncu Ceren Hindistan'ın "TMS yöntemiyle hafızamı sildirdim. Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum" açıklaması dikkat çekti. Uzmanlara, bu yöntemle travmalardan kurtulmanın mümkün olup olmadığını sorduk.



Türkiye'de TMS tedavisini uygulayan ilk isimlerden biri olan Nöroloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ: (Nebahat Çehre, Cüneyt Arkın, Ece Uslu, Öykü Gürman, Yeliz Şar, Emel Müftüoğlu, Derya Uluğ ve Yüksel Mermer gibi pekçok ismin de hekimi.) TMS tedavisini kendime ve hatta 20 yaşındaki üniversite öğrencisi olan oğluma da uyguladım. Hafıza silmek diye bir şey söz konusu değil; insanların takıntıları, korkuları veya panik ataklarını ilaçsız tedavi ediyoruz. Obsesyonu yani takıntıyı, depresyonu yok eder. Beynin hücreler arası iletimini düzenler, artırır ve hücrelerin kanlanmasını arttırır. Ama aşkın takıntısını geçirdiği kesin.



İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Topçular: TMS, özellikle dirençli depresyon tedavisinde kullanılan bir yöntem. Beyindeki korteks dediğimiz üst tabakayı uyarmak suretiyle beyinde bazı aktiviteleri değiştirerek etki gösteriyor. Ancak etkili olduğu alan sadece depresyon. Bellek bozukluklarında iyileştirici amaçla denenmiş olsa da anlamlı bir sonuç yok.



NPISTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin: Kişiye eski anılarını unutturacak herhangi bir yöntem yok. Zaten etik olmaz. TMS aksine hafızayı güçlendirmek için kullanılır. Eski sevgilisi vb. şeyleri TMS ile unutmak mümkün değil. Belleğini güçlendirmek, kafasını daha iyi kullanır hale getirmek için depresyon, obsesyon gibi hastalıklarda kullanıyoruz. Nörolojik hastalıklarda felç, inme gibi durumlarda, kaybolmuş uzuvu kazandırmak, konuşma merkezi etkilenmiş hastalarda, kulak çınlaması olanlarda kullanıyoruz.

BUGÜN NELER OLDU