Son dakika haber: Temizlik görevlisi Zehra Erdemir bıçaklanarak canice öldürüldü! 2. Emine Bulut vakası daha!

Bayburt'ta yaşanan ve en çok konuşulan konulardan birisi olan 45 yaşındaki bir kadının bıçaklanarak öldürülmesi son dakika gelişmesi olarak duyuruldu. Alınan bilgilere göre, KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı. Temizlik görevlisi bir kadının henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü öldürülmesi kan dondurdu.

İŞTE CİNAYETTEN SON DAKİKA DETAYLARI!

Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçakladı. Olay, bugün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı.