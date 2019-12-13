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haber: Temizlik görevlisi bıçaklanarak canice öldürüldü! 2. Emine Bulut vakası daha!

Ajanslar tarafından bilgisi kan dondurdu! 'ta yaşayan 45 yaşındaki iş yerinde canice bıçaklanarak öldürüldü. Sosyal medyada da en çok paylaşılan haberler arasında yer alan bu konu hakkında detaylı bilgiler geliyor. Bayburt'ta kanser merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki kadın bıçaklanarak canice öldürüldü. Kaçan zanlı ardından Bayburt Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu'nda çalışan ’ı da (47) kalbinden yaraladı. İşte Bayburt’ta yaşanan Zehra Erdemir cinayetinin ardından son dakika gelişmesi!

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.12.2019 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 08:45
Son dakika haber: Temizlik görevlisi Zehra Erdemir bıçaklanarak canice öldürüldü! 2. Emine Bulut vakası daha!

'ta yaşanan ve en çok konuşulan konulardan birisi olan 45 yaşındaki bir kadının bıçaklanarak öldürülmesi gelişmesi olarak duyuruldu. Alınan bilgilere göre, KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) uğradı. Temizlik görevlisi bir kadının henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü öldürülmesi kan dondurdu.

İŞTE CİNAYETTEN SON DAKİKA DETAYLARI!

Saldırgan 1 kişiyi de kalbinden bıçakladı. Olay, bugün saat 10.40 sıralarında il merkezinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meydana geldi. Alınan bilgilere göre, KETEM'de temizlik işçisi olarak çalışan 1 çocuk annesi dul kadın Zehra Erdemir (45), kendisini bir süredir rahatsız eden R.Ç.'nin (34) bıçaklı saldırısına uğradı.

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Son dakika haber: Temizlik görevlisi Zehra Erdemir bıçaklanarak canice öldürüldü! 2. Emine Bulut vakası daha!
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