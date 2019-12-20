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’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! ’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi. Haftanın son iş gününde vatandaşlar dışarı çıkmadan önce , Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerlerine bakıyor. Yurt geneli hava durumu raporunu sunan MGM, İstanbul için kar yağışı tahminini duyurdu. Hal böyle olunca ‘’ İstanbul’a kar ne zaman yağacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkenin genelinde sis ve buzlanma uyarısı yapılırken, bazı illerimizde sabah saatlerinden buzlanma ve don olayları yaşanacak. Bugünkü hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık bugün hava nasıl olacak? Haberimizde, Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısına bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:29
Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

'den son dakika hava durumuyla birlikte sis ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşarken İstanbullu vatandaşlar kar yağışını bekliyor. MGM'den , Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il uyarısı peş peşe geldi. Özellikle yurdumuzun genelinde sis ve yağışlı havalar hakim olurken yola çıkacak sürücüler sisli havaya karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, sis ve don olayları hayatı olumsuz etkilerken kar yağışının ne zaman yağacağı ise bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere il il raporlara bakabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 ARALIK CUMA

Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporuna göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizde, Meteoroloji kar yağışı uyarısına ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
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