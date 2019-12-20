Meteoroloji’den son dakika kar yağışı ve hava durum uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumuyla birlikte sis ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ayının son günlerini yaşarken İstanbullu vatandaşlar kar yağışını bekliyor. MGM'den İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu uyarısı peş peşe geldi. Özellikle yurdumuzun genelinde sis ve yağışlı havalar hakim olurken yola çıkacak sürücüler sisli havaya karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Buzlanma, sis ve don olayları hayatı olumsuz etkilerken kar yağışının ne zaman yağacağı ise bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 20 Aralık bugün hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sis uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere il il raporlara bakabilirsiniz.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 20 ARALIK CUMA

Meteoroloji tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporuna göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizde, Meteoroloji kar yağışı uyarısına ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakabilirsiniz.