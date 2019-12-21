Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve şiddetli yağış uyarısı! 21 Aralık bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumuyla birlikte hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı geldi. Dışarı çıkmadan önce vatandaşlar İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il sıcaklık değerleri araştırılıyor. Belli illerimizde sağanak yağış, sis ve kuvvetli fırtına gibi uyarılar yapılırken, kar ne zaman yağacak sorusu bir diğer merak edilen konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda '' Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?'' sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Özellikle doğu illerimizde buz ve don olayı bekleniyor. Peki 21 Aralık bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte, 21 Aralık Meteoroloji'nin son dakika hava durumu, sis ve şiddetli yağış uyarıları…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ DUYURDU

Haberimizde, Hafta sonuna ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak yağış uyarısı hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

KUVVETLİ SİS, YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

Kuvvetli yağış ve sis uyarısı! Haberimizde, Meteoroloji kuvvetli yağış, sis, rüzgar uyarısına ve İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere il il hava durumu raporuna bakabilirsiniz. Özellikle yola çıkanların sisli havaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.