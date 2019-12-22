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Valilik uyardı! 'da yarın okullar tatil mi olacak? 22 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi?

'da okullar tatil mi sorusu valilikten gelen son dakika uyarısının ardından araştırılmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 23-24 Aralık tarihlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden başkentte yaşayan vatandaşlara soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Kamuoyuna sunulan bu açıklamanın ardından başkentte yaşayan vatandaşlar yarın Ankara'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Aralık yarın Ankara'da okullar tatil mi olacak? İşte Başkent valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması ve detaylar…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 19:01
Valilik uyardı! Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? 22 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi?

Yarın 'da okullar tatil mi olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Başkentte yaşayan vatandaşlar dikkat… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarısının ardından valilik son dakika açıklaması ile vatandaşları uyardı. Yarın ve Salı günü için kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağı duyurulurken soba ve doğal gaz zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Bunun üzerine ise binlerce kişi internet üzerinden yarın Ankara'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı? Peki, Valilik yarın Ankara'da okulları tatil etti mi? İşte gelen açıklama ve tüm detaylar…

YARIN ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminlerine göre yarın ve Salı günü için başkentte kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Vatandaşları yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiği uyarısı ise Ankara valiliğinden geldi. Peki, yarın okullar tatil mi olacak?

Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…

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Valilik uyardı! Ankara'da yarın okullar tatil mi olacak? 22 Aralık Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi mi?
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