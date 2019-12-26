Erzincan depreminin 80.yıl dönümü! Büyük Erzincan depremi kaç şiddetinde oldu?

Türkiye'yi derinden sarsan 27 Aralık Erzincan depreminin üzerinden tam 80 yıl geçti. Acıların hale taze olduğu bugünde 27 Aralık 1939 tarihindeki depremde hayatını kaybedenler, anılıyor. Felaketlerin en büyüğü olarak nitelendirilen bugünde şehir acı kaderiyle baş başa kalmış ve deprem Erzincan'la birlikte birçok ilde hissedilmişti. Deprem öncesi 20 bin olan şehir nüfusu 12 bine düşmüş, diğer kayıplar ilçelerde, köylerde ve komşu illerde meydana gelmişti. Peki Büyük Erzincan depreminde neler oldu? Erzincan depremi kaç şiddetinde oldu ve kaç kişi öldü?

27 ARALIK ERZİNCAN DEPREMİ'NİN 80. YIL DÖNÜMÜ: ERZİNCAN DEPREMİNDE NELER YAŞANDI?

Yıl 1939, günlerden 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece saat 02.00 de meydana gelen 7,9 şiddetindeki deprem, Erzincan'ı 52 saniye boyunca sallamış ve koca bir şehri adeta haritadan silmiş. Yerle bir olan Erzincan'da ve depremin etkilediği diğer illerde toplam 32 bin 962 kişi ölmüş, yaklaşık 100 bin kişi yaralanmış ve 116 bin 720 bina yıkılmış.

Deprem öncesi 20 bin olan şehir nüfusu 12 bine düşmüş, diğer kayıplar ilçelerde, köylerde ve komşu illerde meydana gelmiş. 2. Dünya savaşı arifesinde gelen bu felaket, ülkeyi derinden sarsmış, Erzincan ve bölgeyi yerle bir eden bu büyük depreme o günün koşullarında karşı koymak pek de mümkün olmamış. Kopan hatlar nedeniyle şehrin dış dünyayla bağlantısı kesilmiş, şehir acı kaderiyle baş başa kalmıştı. Deprem Erzincan'la birlikte birçok ilde hissedilmişti.

33 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ…

Yaklaşık 33 bin kişinin yaşamını yitirdiği 1939 Erzincan Depreminin üzerinden tam 80 yıl geçti. O dönemde felaket her ne kadar can aldıysa da muhakkak binalar o günün şartlarıyla da bu depremin verdiği zararın boyutunu arttırmıştı.