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Yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak? 2020 ve yılbaşı bilet sorgulama motoru burada!

İdaresi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yılbaşı özel çekilişi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyeyi kazanmanın ve zengin olma hayali ile bilet alan vatandaşlar açıklanmasının ardından bilet sorgulama işlemini bu başlık altından hızlı ve doğru bilgiler ile yapabilecekler. Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi sonuçları, amorti numaraları ve tam sıralı liste her yıl olduğu gibi yine bu başlık altından öğrenilebilecek. 31 Aralık 209 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama motoru için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı özel çekilişi saat kaçta başlıyor?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 15:02
Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 2020 Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama motoru burada!

İdaresi, daha önce yaptığı açıklamada büyük ikramiyenin 80 Milyon TL olacağını duyurmuştu. Bu ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar biletlerini alarak geri sayıma başladı. 31 Aralık 2019'da yapılacak yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. Bu sabah saatlerinden itibaren ''Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yerini aldı. sonrası bilet sorgulama işlemini yine bu başlık altından gerçekleştirebileceksiniz. 2020 motoru ile bilet numaranızı girerek size çıkan ikramiye var ise öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre çekilişi saatleri de netleşti. 31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişi sonra 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango (MPİ) sonuçları, bilet sorgulama motorumuz ile kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, bu işlem nasıl yapılacak?

İşte detaylar;

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Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 2020 Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama motoru burada!
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