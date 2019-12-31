Yılbaşı Milli Piyango çekilişi saat kaçta yapılacak? 2020 Milli Piyango sonuçları ve yılbaşı bilet sorgulama motoru burada!

Milli Piyango İdaresi, daha önce yaptığı açıklamada büyük ikramiyenin 80 Milyon TL olacağını duyurmuştu. Bu ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar biletlerini alarak geri sayıma başladı. 31 Aralık 2019'da yapılacak yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta. Bu sabah saatlerinden itibaren ''Milli Piyango çekilişi saat kaçta başlıyor'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yerini aldı. Milli Piyango sonuçları sonrası bilet sorgulama işlemini yine bu başlık altından gerçekleştirebileceksiniz. 2020 Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile bilet numaranızı girerek size çıkan ikramiye var ise öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre çekilişi saatleri de netleşti. 31 Aralık 2019'da gerçekleşecek yılbaşı özel çekilişi sonra 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango (MPİ) sonuçları, bilet sorgulama motorumuz ile kolaylıkla öğrenilebilecek. Peki, bu işlem nasıl yapılacak?

İşte detaylar;