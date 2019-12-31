Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle!

Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında yapılan çekiliş ile ilgili olarak MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihinde yani bugün saat 15.00'da başlayacak olan çekilişlerin ardından binlerce kişi kendi biletinde yazan numaralar ile sorgulamalar yapacak. Zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? MPİ yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı haberimizde!

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çekilişler kurumun resmi internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Haberimizin devamından Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz...