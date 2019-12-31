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hangi kanalda canlı yayınlanacak? !

Şans oyunları seven binlerce vatandaş canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak sorusunu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olması birçok kişinin zengin olma hayaliyle bilet almasına neden oldu. 31 Aralık'ta yani bugün saat 15.00'da başlayacak olan çekilişi canlı olarak izlemek isteyen kişilerin merak konusu haline gelen sorusunun cevabı için bu haberimizi hazırladık. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 13:14
Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle!

Milli Piyango İdaresi tarafından her yılbaşında yapılan çekiliş ile ilgili olarak MPİ yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. 31 Aralık tarihinde yani bugün saat 15.00'da başlayacak olan çekilişlerin ardından binlerce kişi kendi biletinde yazan numaralar ile sorgulamalar yapacak. Zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde. Peki, hangi kanalda canlı yayınlanacak? MPİ yılbaşı çekilişi canlı izleme ekranı haberimizde!

MPİ YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Çekilişler kurumun resmi internet adresi olan "mpi.gov.tr" üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Haberimizin devamından ekranına ulaşabilirsiniz...

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı izle!
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