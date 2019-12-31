Son dakika haberi: Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! 2020 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları ve MPİ bilet sorgulama burada

Yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala heyecan dorukta! 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanma hayali ile bilet alan vatandaşların gözleri bugün yapılacak çekilişe çevrildi. Milli Piyango Yılbaşı 2020 çekilişi Kızılay binası salonunda 15.00'ten itibaren yapılmaya başlanacak. Milli Piyango sonuçları, bilet sorgulama, amorti numaraları ve diğer tüm ikramiye kazandıran numaralar listesi bu başlık altında anbean sizlerle olacak. MPİ Milli Piyango bilet sorgulama yaparak ister kolaylıkla size çıkan ikramiye var ise görebilir, isterseniz kazandıran numaralar listesini tek tek inceleyebilirsiniz. İşte 2020 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama işleminin detaylı anlatımı ve son dakika haberini ayrıntıları!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULA

15.00'da başlayan çekilişi akşam 21.00'a kadar devam edecek. Milli Piyango sonuçları Sabah.com.tr'nin bilet sorgulama motorundan öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO (MPİ) SONUÇLARI TAM SIRALI KAZANDIRAN NUMARALAR LİSTESİ

Milli Piyango bilet sorgulama yerine sonuçlar açıklanır açıklanmaz dilerseniz tam sıralı liste üzerinden biletinizi kontrol edebilirsiniz. Peki, Milli Piyango sonuçları ne zaman açıklanacak?

İşte tüm detaylar;