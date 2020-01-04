Turkuvaz Medya’ya 5 ödül

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) 'Basında Kültürün Yansımaları ve Başarıda Yılın En'leri' ödül töreni önceki akşam Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Kaymakamlar, belediye başkanları ve iş insanlarının katıldığı törene Turkuvaz Medya aldığı ödüllerle damga vurdu.Güven Bana Yarışması ile Müge Anlı 'En İyi Sunucu' ödülünü aldı. Anlı, "Yarışmayı sunmak için beni ikna eden, bana güvenen yapımcım Mehmet Çam'a çok teşekkür ediyorum" diyerek Çam'ı yanına çağırdı ve ikili ödülü DBMD Başkanı Muzaffer Tunç'tan birlikte aldı. atv'nin iddialı dizisi Kuruluş Osman'a da 'En İyi Dizi' ödülü verildi.Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'in aPara'da yayınlanan ve Funda Karayel'le sunduğu 'Günaydın Haftasonu' 'Yılın En İyi Haftasonu Programı' ödülüne layık görüldü. Kültür sanat muhabirimiz İlker Gezici 'En İyi Tiyatro Yazarı' ödülünü aldı. Gecede Şamdan Plus dergisi En İyi Cemiyet Dergisi seçildi. Ödülü Mehmet Üstündağ aldı.