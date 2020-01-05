Antalya'dan kan donduran son dakika haberi! 1'i doktor 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Antalya'dan kan donduran bir son dakika cinayet haberi geldi. İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor Leman Ege'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi.