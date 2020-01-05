Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Antalya'dan kan donduran son dakika haberi! 1'i doktor 2 kişinin cansız bedeni bulundu

'dan kan donduran son dakika haberi! 1'i doktor 2 kişinin cansız bedeni bulundu

'dan kan donduran bir son dakika haberi geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinde sağlık merkezi sahibi doktor (57) ile asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in (66) evde cansız bedenleri bulundu. Skaf'nin cesedinin merdivende asılı olduğu belirtilirken, yapılan inceleme Ege'nin ise başına darbe aldığı tespit edildi. İşte Antalya'yı dehşete düşüren Issam Skaf ve Leman Ege cinayeti ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 18:38
Antalya'dan kan donduran son dakika haberi! 1'i doktor 2 kişinin cansız bedeni bulundu

'dan kan donduran bir son dakika cinayet haberi geldi. İki kişinin cansız bedenlerinin bulunmasının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı. Alanya'ya bağlı Konaklı Mahallesi'ndeki özel bir sağlık merkezinin sahibi olan doktor 'den haber alamayan arkadaşları, jandarmadan yardım istedi. Bugün saat 11.30 sıralarında Leman Ege'nin oturduğu Konaklı Mahallesi The Hill Sitesi G Blok Daire 2'deki evine giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca savcılıktan alınan izin doğrultusunda çilingir yardımıyla içeri girdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'dan kan donduran son dakika haberi! 1'i doktor 2 kişinin cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN