Efsane emniyet müdürü Gaffar Okkan ölümünün 19. yılında anılıyor!

Terörle mücadelenin en kapsamlı yapıldığı yılllarda Hendekli bir emniyet müdürü Diyarbakır'a tayin oldu. Diyarbakırlılar Gaffar Okkan'ı o kadar çok sevdi ki tam 142 aile çocuklarının adını Ali Gaffar koydu. Gaffar Okkan 24 Ocak 2001 yılında Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonrasında şehit oldu. Hendek Şehir Mezarlığı'nda her yıl anılan Gaffar Okan'ın Sezin Okkan ve Fikri Can Okkan adında iki de çocuğu var.

Diyarbakır Sezai Karakoç Bulvarı'nda 24 Ocak 2001'de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy da ölümlerinin 19'uncu yıl dönümünde bugün Diyarbakır'da anılıyor. Okkan için memleketi Sakarya Hendek'teki mezarı başında da bir anma gerçekleşiyor.

FAİLİ MEÇHULLERİ AYDINLATTI

1983'de tayini Şanlıurfa'ya çıktı. 12 Eylül Darbesi'nin etkisi sürüyordu. Fakat Okkan ve ekibi beş faili meçhul cinayeti üç ay içinde aydınlattı. Üç yıl sonra tayini bu kez Eskişehir'e çıktı. Polislerin sosyal hayatta da, sporda da başarılı olmasını istiyordu. Ona göre polis halktan ve hayattan uzak duramazdı. Beraber çalıştığı ekip arkadaşlarını da hep bu bakış açısıyla yönlendirdi.

1991 yılında tayini Kars'a çıktı. Faili meçhullerin ardı arkasının kesilmediği bir yıldı ve Okkan artık Emniyet Genel Müdürü'ydü. Gaffar Okkan iyi bir emniyet müdürünün yazılı görev tanımına tutsak olmaması gerektiğine inanıyordu. Kars'ta da bu öğretisiyle görev yaptı.

DİYARBAKIR SON GÖREV YERİ OLDU

1997 yılında bu kez Diyarbakır'a tayini çıktı. Okkan bunu bir fırsat olarak gördü. O dönemin en sıkıntılı şehirlerinden birinde fark yaratırsa hayalini kurduğu İstanbul'a atanabilirdi. Fakat Diyarbakır, Okkan'ın son görev yeri oldu.

Okkan Diyarbakır'da fark yaratmaya ilk günden başladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nü dağıttı, artık Diyarbakır'ın en tehlikeli mahallelerinde bile emniyetin binası olacaktı. MOBESE sözcüğünü kimse bilmezken Diyarbakır sokaklarına kameralar kurdurdu. Okkan, göreve başlamadan önce Diyarbakır'daki kadın polisler emniyet binasından pek çıkmazdı. Okkan kadın polislerin sokağa çıkmasını sağladı. Polislere halktan uzak durmamaları emrini verdi. Bu polisler için bir ilkti.

DİYARBAKIRLININ GÖNLÜNÜ FETHETTİ

Sıradan bir amir değildi. Bunu polisler anlamıştı, sıra halktaydı. Diyarbakır esnafıyla sıcak ilişkiler kurdu. Her hafta onları ziyaret etti, telefon numarasını "bir derdiniz olursa arayın" diyerek herkese verdi. Önünde ceket iliklenmesine karşı çıktı. Çocukları çok sevdi. Diyarbakır halkı ilk ve belki de son kez böyle bir emniyet müdürüyle tanıştı.

DİYARBAKIRSPOR'A BÜYÜK ÖNEM VERDİ

Okkan Diyarbakırspor'u es geçmedi. Üçüncü lige düşürülmek istenen Diyarbakırspor'un toparlanmasını sağladı. Neredeyse her maçı izliyor, saha kenarında futbolculara tezahürat yapıyordu. En büyük hayali Diyarbakırspor'un 1.lige çıkmasıydı.