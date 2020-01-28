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’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı

’deki tarihi Uzun Çarşı’da bir kadının, telefonla uğraşan adamın ensesine tokat atması ile kavga çıktı. Çıkan kavgada kadının eline aldığı kürek ile adama saldırması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.1.2020 12:20 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 12:41 ABONE OL
Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'deki Uzun Çarşı'da meydana gelen olayda F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır'a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı. Muzaffer Çalışır, F.E.'ye tepki gösterirken aynı çarşıda dükkanı bulunan F.E.'nin kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.

Çıkan kavgada F.E. ve kardeşi Y.E. Muzaffer Çalışır'a yumruklarla saldırmaya çalıştı. Çıkan kavgada F.E., bir dükkanın önünde bulunan küçük küreği alarak Muzaffer Çalışır'a savurdu. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Muzaffer Çalışır, F.E. ile aralarında husumet bulunduğunu ve 'Tehdit ve Hakaret' suçundan kendi aleyhine mahkemece tedbir kararı alındığını ve bu kararı ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldığını anlatarak, "Bundan dolayı haklı olduğum olaydan dolayı mağdur durumdayım. Bu olay iki komşunun arasındaki tartışmada aracı olmaya çalıştım. Aralarında husumet olmaması için aracı oldum. Bu olay sonrasında komşum olan şahısların beni takip ettiğini gördüm. Ben mağdurum. Şu anda adli süreç devam etmekte. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Muzaffer Çalışır, güvenlik kameralarına yansıyan olayın ise Ekim 2019'da meydana geldiğini söyledi.

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Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı
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