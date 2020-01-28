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Son Dakika: Corona virüsü bulaşan hastanın görüntüleri dehşete düşürdü! virüsü video ile yeni bir tartışma yarattı

virüsü ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, yeni görüntüler de yayınlanmaya başlandı. Hastalığın en önemli belirtileri arasında yer alan ve yüksek ateşten sonra hastayı en çok etkileyen nefes darlığı semptomu aynı zamanda nöbete de neden oluyor. Gelen corona virüsü video ve görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Nöbet geçiren bir hasta, hastanedeki diğer hastalar tarafından video kaydına alındı. Video kaydında, virüsün ne kadar korkunç etkilere sahip olduğu gözler önüne seriliyor. İşte o anlara ait tüyler ürperten görüntüler.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 13:27 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 13:29 ABONE OL
Son Dakika: Corona virüsü bulaşan hastanın görüntüleri dehşete düşürdü! Korona virüsü video ile yeni bir tartışma yarattı

Corona virüsü şu ana kadar 100 üzerinde insanın ölümüne neden olurken yüzlerce kişiye de bulaşmış durumda. Ağır semptomları, zamanla vücudu etkisi altına alarak hastanın ölümüne neden oluyor. Virüse yakalanan insanlar, yavaş yavaş virüsün vücutlarında yayılmasıyla kontrollerini kaybediyorlar. Belirtiler ağırlaştıkça, hayati organlar da virüsten etkilenince ölüm gerçekleşiyor. 100'den fazla yaşamını yitirdiği koronavirüs ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar izleyenleri dehşete düşürdü.

İşte hastanede çekilen ve sosyal medyada yayılan o video...

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Son Dakika: Corona virüsü bulaşan hastanın görüntüleri dehşete düşürdü! Korona virüsü video ile yeni bir tartışma yarattı
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