Çin'de ölümcül Korona virüsüne yakalanan hastaların kan donduran ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı!
Çin'de ortaya çıkan ve tün dünyayı tehdit eden ölümcül Korona virüsü taşıyan hastaların titreme ve ölüm anlarına ait sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.
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