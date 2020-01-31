Son Dakika Haberi: Lucca’daki tecavüz skandalında flaş gelişme! Kameralar arızalı…

Bebek'teki Lucca'da 8 Ocak'ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.'nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

"AĞLAR VAZİYETTE GÖRDÜM"

Lucca'da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.'nin saat 00.00'da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02.00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.'nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca'da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.'nin çok alkol aldığını ve R.D.'ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.'nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.