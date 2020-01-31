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Haberi: ’daki tecavüz skandalında flaş gelişme! Kameralar arızalı…

Takvim gazetesinden Ufuk Özcan’ın gündeme getirdiği Bebek’teki ünlü bir mekânda yaşanan tecavüz girişimi sonrası, söz konusu skandalın kendi mekânlarında yaşandığını açıkladı. 8 Ocak günü yaşandığı öne sürülen olayda mekânın gece müdürü A.İ. bir kadın çalışanı tuvalete kilitleyerek tecavüz girişiminde bulunmuş ve genç kadın bu girişimden attığı çığlıklarla kurtulmuş. Konuyla ilgili soruşturma açılırken, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu ortaya çıktı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 08:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Lucca’daki tecavüz skandalında flaş gelişme! Kameralar arızalı…

Bebek'teki 'da 8 Ocak'ta yaşandığı öne sürülen olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, işyerinin güvenlik kameralarından sorumlu olan bilgisayar firması sahibi B.İ.'nin ifadesinin alındığı, tuvalet girişini gösteren güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtildi.

"AĞLAR VAZİYETTE GÖRDÜM"

Lucca'da çalışan ve soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen B.A., olay günü R.D.'nin saat 00.00'da mesaisi bitmesine rağmen A.İ. izin vermediği için işyerinden çıkamadığını anlattı. B.A. 02.00 sıralarında müşteri tuvaletinin bulunduğu taraftan R.D.'nin hızlı bir şekilde, tedirgin ve ağlar vaziyette geldiğini gördüğünü, yanına gitmeye fırsat bulamadan taksiyle ayrıldığını söyledi. Lucca'da çalışan U.T. ise olay günü A.İ.'nin çok alkol aldığını ve R.D.'ye karşı aşırı samimi davranışlar sergilediğini, R.D.'nin tavırlarından bu durumdan rahatsız olduğunu anladığını belirtti.

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Son Dakika Haberi: Lucca’daki tecavüz skandalında flaş gelişme! Kameralar arızalı…
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