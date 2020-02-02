Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi!

Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyordu. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Remzi Polat, bu sabah komşuları tarafından barakasında ölü bulundu. Remzi Polat'ın bakımını yapan Erdem Belen, "Dün gece kendisine, süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, 'Remzi amcaya bak' dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de geldim dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ'

Remzi Polat'ın uzun süredir Manavgat'ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Erdem Belen, "Durumunu herkese bildirdik. Ama kimse ilgilenmedi. Göz göre göre öldü. Ne akrabaları geldi, ne Manavgat'tan bir yetkili geldi. Kimse gelmedi, Remzi Polat burada öldü" diye konuştu.