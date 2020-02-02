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öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi!

'nın Manavgat ilçesinde 6 metrekarelik barakada tek başına yatalak ve bakıma muhtaç şekilde yaşayan Remzi Polat (82) dün gece vefat etti. Bakımını yapan ve ihtiyaçlarını karşılayan komşusu , Polat'ın eşini arayarak öldüğünü söylemesi üzerinde eşinden “Yaptıklarının cezasını çekiyor. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen” cevabını aldı.

Giriş Tarihi: 2.2.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 2.2.2020 17:39 ABONE OL
Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi!

Eşi ve oğlu öldükten sonra 'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyordu. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu sahip çıktı. Remzi Polat, bu sabah komşuları tarafından barakasında ölü bulundu. Remzi Polat'ın bakımını yapan Erdem Belen, "Dün gece kendisine, süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, 'Remzi amcaya bak' dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de geldim dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ'

Remzi Polat'ın uzun süredir Manavgat'ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Erdem Belen, "Durumunu herkese bildirdik. Ama kimse ilgilenmedi. Göz göre göre öldü. Ne akrabaları geldi, ne Manavgat'tan bir yetkili geldi. Kimse gelmedi, Remzi Polat burada öldü" diye konuştu.

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Eşinin öldüğünü öğrenince 'yaptıklarının cezasını çekiyor' dedi!
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