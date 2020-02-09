Ankara'dan tüyler ürperten son dakika haberi geldi! Boş arazide kafatası bulundu!

Herkes bu son dakika haberini konuşuyor! Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan kesik insan başı çevredekilerin panik yaşamasına sebep oldu. Boş arazide dolaşan köpeklerden rahatsız olan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi ile bulunan kesik insan başını görenler gözlerine inanamadı. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmaya göre; vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kesik başk incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!