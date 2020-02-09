Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ankara'dan tüyler ürperten son dakika haberi geldi! Boş arazide kafatası bulundu!

'dan tüyler ürperten haberi geldi! Boş arazide kafatası bulundu!

'nın ilçesinden gelen haberi herkeste panik havası yarattı. Çankaya'nın Orta İmrahor Mahallesi'ndeki boş arazide kesik insan başı bulundu. Başıboş gezen köpeklerden rahatsız olan vatandaşlar, belediye yetkililerine ihbarda bulununca gerçekler ortaya çıktı. Yetkililer, bölgede gerekli incelemeleri yaptılar ve insana ait bir kafatası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken incelenmek üzere Kurumu morguna gönderildi. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 10.2.2020 00:38 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 00:45 ABONE OL
Ankara'dan tüyler ürperten son dakika haberi geldi! Boş arazide kafatası bulundu!

Herkes bu haberini konuşuyor! 'nın ilçesinde bulunan kesik insan başı çevredekilerin panik yaşamasına sebep oldu. Boş arazide dolaşan köpeklerden rahatsız olan vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi ile bulunan kesik insan başını görenler gözlerine inanamadı. Alana gelen ekiplerin yaptığı çalışmaya göre; vücudundan kesilmiş bir insan başı bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kesik başk incelenmek üzere Kurumu'na götürüldü.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'dan tüyler ürperten son dakika haberi geldi! Boş arazide kafatası bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN