13 mülteci donarak hayatını kaybetti

İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giren biri kadın 13 mülteci, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü Van'ın Çaldıran ilçesindeki dağlık alanda tipiye yakalanınca donarak öldü. Jandarma ve AFAD kipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle bölgeye gidemiyor. Korkunç olay şöyle gelişti: İran'da buluşan Pakistan, Afganistan ve Suriyeli mülteci grubu, önceki gün sınıra gelerek Van'ın Çaldıran ilçesinden Türkiye'ye geçmek istedi. Gruptan bazıları, yoğun kar nedeniyle vazgeçerken, 13'ü ise sınırı geçti. Ancak mülteciler bir süre sonra tipiye yakalandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü dağlık alanda mahsur kalan 13 mülteci, donarak öldü. Ölenlerden 10'un Afganistan, 3'ünün de Suriye uyruklu oldukları öğrenildi. Suriyeli mültecilerden ikisinin Ahmed Şeyh Abdurrahman ve eşi Hindirin Mamed İbiş olduğu öğrenildi. Gelen ihbar üzerine apartopar bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.Ancak ekipler bir süre sonra yoğun kar ve tipi ile çığ riski nedeniyle bölgeye ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığını arayan bir kadının, 13 göçmenin sınırı geçtikten sonra donarak yaşamını yitirdiği yönünde ihbarda bulunduğunu belirterek, "Konuyla ilgili olarak adli ve askeri makamlar ile AFAD'a bilgi verildi. Ancak, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı bölgeye ulaşım sağlanamıyor. Hava şartların normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacak. Ayrıca konuyu İranlı yetkililere de ilettik" dedi. Bu arada mültecilerden bazılarının aileleri, cesetlere ulaşılması için yetkililerle temasa geçti.Öte yandan Gevaş ilçesine bağlı Van Gölü kıyısındaki İn Mahallesi kırsalına terk edilen ve donma tehlikesi geçiren 49 göçmen yakalandı.

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