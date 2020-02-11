Ardahan Göle, Sibirya’yı geçti

Yoğun kar ve aşırı soğuklar yurdun büyük bölümünü etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu Sibirya'ya döndü.* Geçen yıl eksi 32.5 dereceye kadar düşen Ardahan'ın Göle ilçesi, önceki gece eksi 40 dereceyle, geçen yılın hem kendi rekorunu, hem de Türkiye rekorunu kırdı.* Erzurum'un Aşkale ilçesi eksi 35,3, Ardahan'ın Yalnızçam kayak merkezi eksi 33,5, Erzurum havalimanı da eksi 32 dereceyi gördü.* Diğer kentler de de sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Aşkale ilçesi 35,3, Kars'ta 31, Ardahan'da 26, Erzurum'da 24, Ağrı'da 21, Tunceli'de 15, Erzincan'da 14 olarak ölçüldü. Aşırı soğuk nedeniyle yollar ve kaldırımlar buzla kaplanırken, saçaklarda da dev sarkıtlar oluştu. Dereler, ırmaklar ve barajlar dahi buz tutarken, vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu, akaryakıt istasyonlarındaki pompalar ile su boruları buz tuttu.* Muş'ta evler ve araçlar kara gömüldü. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 5 metreye ulaştı.* Bitlis kent merkezinde de kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Asya'nın Avrupa'ya bağlandığı uluslararası İpek Yolu, Mardin ve Şırnak'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.* Siirt'in Eruh ilçesinde Dikboğaz köyüne gitmek isterken minibüsle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı. Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkiinde yolu kapanınca 11 araçta 75 kişi 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.* Şirvan ilçesinde, yolu kapalı köydeki hamile kadın, ekiplerin 9 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 25 dereceye kadar düşerken, tipi nedeniyle birçok mahallenin yolu kapandı. Adana kent merkezinde de sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü.* Yoğun kar ve soğuk nedeniyle birçok kentte okullar da tatil edildi. Samsun'da ise Vali Osman Kaymak ile sosyal medya üzerinden kar tatili isteyen öğrencilere "Okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor" diyerek kar tatilini esprili bir dille duyurdu.

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