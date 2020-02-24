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Prof. Dr. , corona virüsü ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarında bulundu! Canan Karatay açıkladı…

12 Aralık tarihine Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsü Kovid-19 nedeniyle şuana kadar 2.461 kişi hayatını kaybederken, salgın 78 binin üzerinde kişi de görüldü. Son olarak İran’da can alması nedeniyle kırmızı alarma geçilirken, bilim insanları hastalığın tedavisi için yoğun çalışmalarına devam ediyor. Ölümcül salgın ile ilgili iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. ’dan açıklaması geldi. Karatay, katıldığı bir televizyon programında ölümcül koronavirüsü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, vatandaşlara uyarılarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:28 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 07:28 ABONE OL
Prof. Dr. Canan Karatay, corona virüsü ile ilgili çok konuşulacak son dakika açıklamalarında bulundu! Canan Karatay açıkladı…

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm bölgeye yayılan yeni tip koronavirüsü Kovid-19 ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 2 bin 461 kişinin ölümüne neden olan virüs 78 binin üzerinde kişi de görüldü. Son olarak virüsün İran'da can alması nedeniyle kırmızı alarma geçilirken, bilim insanları hastalığın tedavisi için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Konuyla ilgili daha önce de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. 'dan yeni bir son dakika açıklaması geldi. Karatay katıldığı bir canlı yayında koronavirüsü ile ilgili flaş açıklamalarda bulunurken, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda da uyardı. İşte Canan Karatay'ın o açıklamaları…

CANAN KARATAY'DAN DİKKAT ÇEKEN YENİ TİP KORONAVİRÜS COVİD-19 AÇIKLAMASI

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan bir televizyon programına katılan Canan Karatay virüs ile ilgili o ayrıntıya dikkat çekti ve uyardı.

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Prof. Dr. Canan Karatay, corona virüsü ile ilgili çok konuşulacak son dakika açıklamalarında bulundu! Canan Karatay açıkladı…
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