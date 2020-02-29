Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat

Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Şubat ayının son gününde bazı illerimizde sağanak yağış etkili olurken bazı illerimizde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Zira, yurdun Doğu kesimlerindeki kar yağışı ile Batı illerindeki sağanak yağışlar yapılacak planların ertelenmesine neden olabiliyor. Hal böyle olunca '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Gerek İstanbul, Ankara ve İzmir gerekse Doğu illerimizde soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Hafta sonuna girişte yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'de sağanak şeklinde. Doğu Anadolu'da ise kar şeklinde görülüyor. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarını duyurdu. Haberimizde, illerimize göre hava durumuna ulaşabilirsiniz.