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’den ve sağanak yağış uyarısı! olacak? 29 Şubat

Genel Müdürlüğü’nden , sağanak ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. Şubat ayının son gününde İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Hafta sonu plan yapanlar dışarı çıkmadan önce ‘’ Hava durumu nasıl olacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji’nin en son yayınladığı raporda ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden açıklarken bazı illerimiz için kuvvetli yağış, çığ ve kar yağışı uyarısında bulundu.Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile kar, sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerine bakabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 10:19 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat

'den ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Şubat ayının son gününde bazı illerimizde sağanak yağış etkili olurken bazı illerimizde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Zira, yurdun Doğu kesimlerindeki kar yağışı ile Batı illerindeki sağanak yağışlar yapılacak planların ertelenmesine neden olabiliyor. Hal böyle olunca '' olacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Gerek İstanbul, Ankara ve İzmir gerekse Doğu illerimizde soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre Hafta sonuna girişte yurdun büyük kısmı yağış alıyor. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, İç Ege'de, Akdeniz'de sağanak şeklinde. Doğu Anadolu'da ise kar şeklinde görülüyor. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları ve İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu uyarılarını duyurdu. Haberimizde, illerimize göre hava durumuna ulaşabilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat
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