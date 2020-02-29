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Taksiciler ve mülteciler birbirlerine girdi!

'nin Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açması sonrası binlerce kişi 'deki sınır kapılarına ulaşmaya çalışıyor. 'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıkıyor.

Giriş Tarihi: 29.2.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 29.2.2020 13:16 ABONE OL
Taksiciler ve mülteciler birbirlerine girdi!

İstanbul'dan 'ring' seferler yaparak mültecileri Edirne'ye taşıyan taksicilerle mülteciler arasında zaman zaman tartışma ve kavgalar çıktı.

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Hürriyet'in haberine göre, mülteciler özellikle Pazarkule'deki sınır kapısına gitmek istiyorlardı. Çünkü gümrük kapısından doğrudan karşıya geçebileceklerini düşünüyorlardı.

Ancak taksiciler ise gümrük kapılarından geçişlere izin verilmediğini, kendilerinin de Meriç boyuna yönlendirildiğini söyleyerek itiraz ediyordu.

Bu nedenle bazı mülteci grupları ile taksiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

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Taksiciler ve mülteciler birbirlerine girdi!
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