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'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'da feci bir kaza meydana geldi. Malatya- karayolunda bir otomobil önündeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sözleşmeli er Emre Özdemir (24) hayatını kaybetti, yanındaki Suat G. (24) ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.3.2020 07:17 Güncelleme Tarihi: 1.3.2020 07:20 ABONE OL
Malatya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Malatya-Elazığ karayolu Hisartepe mevkiinde bulunan Çolaklı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Elazığ yönünde ilerleyen Emre Özdemir (24) yönetimindeki 44 AS 646 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Menderes Ç., yönetimindeki 02 EF 444 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Emre Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özdemir'in arkadaşı ağır yaralı Suat G. ise ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

HAKKARİ'DE GÖREVLİ ASKERDİ

Olay yeri incelemelerinin ardından Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Özdemir'in Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve memleketi Malatya'ya izinli olarak geldiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Malatya'da feci kaza! Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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