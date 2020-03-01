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Otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 1.3.2020 ABONE OL
Otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 2 ölü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin önce elektrik direğine, ardından da bahçe duvarına çarptığı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Emirdağ ilçesine bağlı Güneysaray Mahallesi Bayat Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Ormantepe (41) yönetimindeki 03 HC 579 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce elektrik direğine, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, otomobildeki Oğuzhan Duran (18) yaşamını yitirdi, sürücü Halil İbrahim Ormantepe ise yaralandı. Ormantepe de ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Oğuzhan Duran ve Halil İbrahim Ormantepe'nin cenazeleri morga konuldu.
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Otomobil önce direğe sonra duvara çarptı: 2 ölü
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