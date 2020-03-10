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HABERİ: ’da engelli Alper Taha Behrem'e dehşeti yaşattı! ‘Ben engelliyim vurma’ demesine rağmen…

Sosyal medya bu olayı konuşuyor! İstanbul ’da 8 Mart tarihinde otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan M. tarafından saldırıya uğradı. Alper’in ‘Ben engelliyim, vurma’ demesini umursamayan gözü dönmüş cani, engelli genci yerde tekmelemeye devam etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Alper’in babası, o görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 10.3.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 09:10 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Avcılar’da engelli Alper Taha Behrem'e dehşeti yaşattı! ‘Ben engelliyim vurma’ demesine rağmen…

8 Mart tarihinde yaşanan korkunç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, 'da Okan M. isimli şahıs tarafından öldüresiye dayak yedi. Otizmli ve yüzde 76 engelli olan Alper, caniye 'Ben engelleyim, vurma' dese de Okan M. yere düşen genci tekmelemeye devam etti. Sosyal medyada olarak paylaşılan o görüntüler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR! OTİZMLİ VE YÜZDE 76 ENGELLİ GENCE DEHŞETİ YAŞATTI

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 8 Mart 2020 tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan M. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Olayın ardından gözaltına alınan Okan M. serbest bırakıldı.

İşte detaylar;

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SON DAKİKA HABERİ: Avcılar’da engelli Alper Taha Behrem'e dehşeti yaşattı! ‘Ben engelliyim vurma’ demesine rağmen…
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