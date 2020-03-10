SON DAKİKA HABERİ: Avcılar’da engelli Alper Taha Behrem'e dehşeti yaşattı! ‘Ben engelliyim vurma’ demesine rağmen…

8 Mart tarihinde yaşanan korkunç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Avcılar'da Okan M. isimli şahıs tarafından öldüresiye dayak yedi. Otizmli ve yüzde 76 engelli olan Alper, caniye 'Ben engelleyim, vurma' dese de Okan M. yere düşen genci tekmelemeye devam etti. Sosyal medyada son dakika olarak paylaşılan o görüntüler büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

SOSYAL MEDYA BU OLAYI KONUŞUYOR! OTİZMLİ VE YÜZDE 76 ENGELLİ GENCE DEHŞETİ YAŞATTI

İstanbul'un Avcılar ilçesinde 8 Mart 2020 tarihinde, otizmli ve yüzde 76 engeli bulunan 18 yaşındaki Alper Taha Behrem, Okan M. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı.

Olayın ardından gözaltına alınan Okan M. serbest bırakıldı.

İşte detaylar;