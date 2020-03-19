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Sahte içkiden 5 kişi öldü

’da, içtikleri belirlenen 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

Giriş Tarihi: 19.3.2020 ABONE OL
Sahte içkiden 5 kişi öldü
İstanbul Zeytinburnu'nda ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede, bu kişilerin sahte içki tükettiklerini tespit etti. Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de önceki gün yaşamını yitirmişti. Eresh K.'nin de sahte içki kullandığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti. Tedavileri süren Hayıtbay B. ile Mahmasharıp R. de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile adının Ruslan olduğu belirlenen kişiler ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Sahte içkiden 5 kişi öldü
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