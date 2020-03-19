Sahte içkiden 5 kişi öldü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulZeytinburnu'nda ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede, bu kişilerin sahte içki tükettiklerini tespit etti. Türkmenistan uyruklu Eresh K. (48) de önceki gün yaşamını yitirmişti. Eresh K.'nin de sahte içki kullandığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti. Tedavileri süren Hayıtbay B. ile Mahmasharıp R. de hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5'e yükselirken, Arslan B., Abdulsalom B., Doskabul P. ile adının Ruslan olduğu belirlenen kişiler ise yoğun bakımda tedavi görüyor. Olaylarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.