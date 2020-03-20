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mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun ve Resimli Miraç Kandili mesajı

Müslüman âlemi için önemli bir yere sahip olan bir gün daha geldi, çattı. Recep ayının 27. Gecesine denk gelen , bu yıl 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan bu mübarek gece yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Ülkemizin corona virüsü ile mücadele ettiği bu dönemde bugünün önemi de başka olacak. 2020 Resimli ve sözleri de sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor. Sevdiklerine güzel dileklerini ile göndermek isteyenler doğru yerdeler. Kısa, uzun, anlamlı ve resimli seçenekleri burada. İşte en güzel Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Kandiliniz Mübarek Olsun

Giriş Tarihi: 20.3.2020 14:58 ABONE OL
Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Miraç Kandili mesajı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın huzuruna yükseldiği hadise olan Miraç gecesi yine sevinç ve huzur ile karşılanacak. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler çeşitli ibadetler yapacaklar. Eller semaya açılacak ve corona virüsü ile mücadele verdiğimiz bu dönemi en kısa sürede atlatabilmek için dualar edilecek. 2020 ve sözleri ile de sosyal medyada bugünün anlamını ve önemini belirtebilirsiniz. Kısa, uzun ve resimli mesajları seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz. En güzel seçeneklerini kolaylıkla indirebilir ve bu başlık altından doğrudan yakınlarınıza iletebilirsiniz. İşte en güzel Miraç Kandil ile ilgili mesajları ve kutlama sözleri!

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

ve sözleri ile sevdiklerinizi bu önemli günde unutmayın… Dua dolu dileklerinizi iletebileceğiniz kandil mesajı seçenekleri güncel sözler ile yine sabah.com.tr'de.

2020 KANDİL MESAJLARI

Güncel Kandil mesajları ve sözlerine ulaşabilmek için ayrıntıları inceleyiniz. Resimli Miraç Kandili mesajları kolaylıkla indirebilirsiniz. Kısa, uzun sözleri ise hemen kopyalayıp Instagram, Whatsapp, SMS veya diğer sosyal medya hesaplarınızdan gönderebilirsiniz.

İşte 2020 Kandil mesajları;

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Miraç Kandili mesajları ve sözleri! 2020 Kısa, Uzun Kandil mesajları ve Resimli Miraç Kandili mesajı
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