Mübarek Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020 Ramazan başlangıç tarihi ne zaman? İşte Diyanet takvimi...

Müslümanlar'ın kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirirken teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler ile iman ettiği yardımlaşma ayı olarak tanımlanan "Ramazan ne zaman başlıyor?" sorusu gün içerisinde birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl 24 Nisan tarihinde başlayacak olan 2020 Ramazan başlangıç tarihi, 23 Mayıs tarihinde ise sona erecek. Peki, İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte merak edilen o tarihler…

RAMAZAN AYI 2020 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre, Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar 1. Gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi 2. Gün

26 Mayıs 2020 Salı 3. Gün

RAMAZAN AYI ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.