Bilim Kurulu Üyesi Profesör'den son dakika açıklaması! "İlk corona testleri negatif çıkarsa..."

Hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında corona virüs testleriyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nun Üyesi Prof. Alpay Azap'tan son dakika açıklamaları geldi. Türkiye'de kimlere nasıl corona testi yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarının büyük risk oluşturduğunu ifade eden Prof. Alpay, dışarıdan eve gelenlerin de çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Yakı çevresine corona virüs teşhisi konulan biri varsa muhakkak yeni testler de yapılıyor!