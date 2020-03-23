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Üyesi Profesör'den açıklaması! "İlk corona testleri negatif çıkarsa..."

Corona virüsle ilgili haberleri peş peşe geliyor. Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap; tedavisinde vatandaşların yanıt aradığı bazı sorulara cevap verdi. Son dakika haberine göre; Profesör Azap, corona tanı testlerinin rahatsızlığı olan herkese yapılmadığını klinik bakış açısıyla başka bir neden bulunamadığında test yapıldığını anlattı. Eğer kişinin yakın çevresinde yeni tip koronavirüs vakası varsa o zaman zatürre ve öksürük bulguları da varsa o zaman test yapılıyor. Bu arada sosyal medyadaki bazı iddiaların aksine hızlı test negatif çıkarsa şüpheler devam ederse yeni testlerin yapıldığı da ifade edildi. İşte son dakika haberinin son dakika...

Giriş Tarihi: 23.3.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 11:17 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Profesör'den son dakika açıklaması! İlk corona testleri negatif çıkarsa...

Hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında corona virüs testleriyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan 'nun Üyesi Prof. Alpay Azap'tan açıklamaları geldi. Türkiye'de kimlere nasıl corona testi yapılıyor? 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarının büyük risk oluşturduğunu ifade eden Prof. Alpay, dışarıdan eve gelenlerin de çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Yakı çevresine corona virüs teşhisi konulan biri varsa muhakkak yeni testler de yapılıyor!

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Bilim Kurulu Üyesi Profesör'den son dakika açıklaması! "İlk corona testleri negatif çıkarsa..."
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