Kitleri KKTC’ye kendi uçağıyla taşıdı

Ankara-Lefkoşa hattında gökyüzünde önceki akşam çok özel bir 'yaşam seferi' yapıldı. Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den gelen erken tanı kitlerinden bir kısmını KKTC'ye hibe etti. İki ülke arasında uçuşların kapalı olması nedeniyle yardım akamete uğradı. Ancak, Kıbrıslı iş insanı Mete Özmerter'e ait jetin Ankara'ya iniş ve kalkışına izin çıkarılması üzerine transfer için harekete geçildi. Pilot olan iş insanı Mete Özmerter, özel jeti ile Ankara'ya hareket etti. Özmerter, kitleri alarak Lefkoşa'ya döndü.