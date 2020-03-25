Mustafa Kutlu kimdir? Mustafa Kutlu nereli, kaç yaşında, eserleri neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada corona virüse ilişkin gençlere evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunmuş ve evde geçirecekleri zaman dahilinde kendilerine yatırım yaparak Tolstoy ve yazar Mustafa Kutlu'nu eserlerini okuma tavsiyesinde bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında pek çok kişi arama motorlarında merakla Mustafa Kutlu kimdir, nereli, kaç yaşında, eserleri neler? şeklinde sorularla araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Mustafa Kutlu kimdir, nereli, kaç yaşında, eserleri neler? İşte ünlü yazara ilişkin tüm merak edilenler...

MUSTAFA KUTLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

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