Son dakika: Gizemli hayırseverler bu sefer corona virüs nedeniyle yardım dağıttı

Daha önce de düşük gelirli vatandaşa yardım dağıtmasıyla gündeme gelen gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; hayırsever kişi bu sefer de koronavirüs nedeniyle yardım dağıttı...

1000'ER LİRA PARA DAĞITTI

Korona Virüs salgını nedeniyle Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. İsminin açıklanmasını istenmeyen gizemli iki hayırsever Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de yardıma muhtaç ailelere ulaştı. Ailelere 1000'er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı.

Evlerinde olmayanların ise kapılarına yardımları bırakıldı. Yardımlara alan kişiler ise mutluluklarını dile getirerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Toplam 3 TIR erzak, meyve sebze ve binlerce lira 200'den fazla aileye dağıtıldığı öğrenildi.