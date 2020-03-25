Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gizemli hayırseverler bu sefer corona virüs nedeniyle yardım dağıttı

Son dakika: Gizemli hayırseverler bu sefer nedeniyle yardım dağıttı

Hem 'da hem de çeşitli illerde düşük gelirli ailelere yardımda bulunan hayırsever bu sefer ve Arnavutköy'de ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; gizemli hayırsever korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara, para ve erzak yardımı yaptı. Vatandaşlar ismini bilmedikleri hayırsevere teşekkür etti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 17:23 ABONE OL
Son dakika: Gizemli hayırseverler bu sefer corona virüs nedeniyle yardım dağıttı

Daha önce de düşük gelirli vatandaşa yardım dağıtmasıyla gündeme gelen gizemli hayırsever bir kez daha ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; hayırsever kişi bu sefer de koronavirüs nedeniyle yardım dağıttı...

1000'ER LİRA PARA DAĞITTI

Korona Virüs salgını nedeniyle Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de evinden dışarı çıkamayan yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzandı. İsminin açıklanmasını istenmeyen gizemli iki hayırsever Esenyurt'ta ve Arnavutköy'de yardıma muhtaç ailelere ulaştı. Ailelere 1000'er lira para yardımının yanı sıra meyve, sebze ve erzak dağıtıldı.

Evlerinde olmayanların ise kapılarına yardımları bırakıldı. Yardımlara alan kişiler ise mutluluklarını dile getirerek, yardımdan dolayı teşekkür ettiklerini söylediler. Toplam 3 TIR erzak, meyve sebze ve binlerce lira 200'den fazla aileye dağıtıldığı öğrenildi.

Son dakika: Yaşlı adama işkence eden şehir eşkıyasına ibretlik ceza

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Gizemli hayırseverler bu sefer corona virüs nedeniyle yardım dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA