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izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? nereden ve nasıl alınır?

Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde ülkemizde şehir dışına gitme konusunda bazı sınırlar getirildi. Bu sınırlara göre şehirlerin valilikleri bazı koşullar dışında şehirler arası otobüs yolculuklarını yasakladı. Bununla beraber binlerce vatandaş izin belgesi nereden ve nasıl alınır? Sorularına yanıt aramaya başladı. Uygulanmaya başlanan bu düzenlemenin koşullarına göre birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar izin belgesini yetkili kurumlardan alabilecek. Peki, nereden ve nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 09:19 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?

Ülkemizde corona virüsüne karşı önlem nedeniyle bazı düzenlemeler getirilirken son olarak şehir dışına çıkış yasağı vatandaşların gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre bazı koşullar dışında şehirler arası otobüs ile geçiş yapmak yasaklandı. Ancak birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar izin belgesini yetkili kurumlardan alarak şehir dışına çıkabilecek. Peki, izin belgesi nereden ve nasıl alınır? nedir, nereye başvurulur?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat etmesi zorunlu olan kişiler, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvuru yaparak bu belgenin düzenlenmesi talebinde bulunabilecek. Talebi uygun görülenler şehir dışına çıkabilecek.

İşte diğer detaylar…

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Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?
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