Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır?

Ülkemizde corona virüsüne karşı önlem nedeniyle bazı düzenlemeler getirilirken son olarak şehir dışına çıkış yasağı vatandaşların gündemine geldi. İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan genelgeye göre bazı koşullar dışında şehirler arası otobüs ile geçiş yapmak yasaklandı. Ancak birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar izin belgesini yetkili kurumlardan alarak şehir dışına çıkabilecek. Peki, Seyahat izin belgesi nereden ve nasıl alınır? Seyahat izin belgesi nedir, nereye başvurulur?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Şehirler arası seyahat etmesi zorunlu olan kişiler, valilerin ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvuru yaparak bu belgenin düzenlenmesi talebinde bulunabilecek. Talebi uygun görülenler şehir dışına çıkabilecek.

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