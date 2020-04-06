Büyük ve küçük kıyamet alametleri nedir? İşte gerçekleşen ve gerçekleşmeyi bekleyen kıyamet alametleri...

Kıyamet alametleri son günlerde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Dünyada corona virüsü salgını, depremler, tsunamiler ve birçok doğal afetin yaşanmasının kıyamet alametleri olduğunu savunan binlerce vatandaş gün içerisinde bu konuyla ilgili araştırmalar yapıyor. 2019 yılının sonlarından itibaren ortaya çıkan felaketlerin başında ülkemizde ve tüm dünyada meydana gelen şiddetli depremler, yangınlar, şiddetli ve büyük ebatlarda dolu yağışı ile corona virüsü korku oluşturuyor. Peki kıyamet alametleri nelerdir? Tüm bunlar Kıyamet Alametleri mi? İşte vatandaşlar tarafından merak konusu haline gelen büyük ve küçük kıyamet alametleri ile ilgili tüm detaylar…

KIYAMET ALAMETLERİ NELERDİR? KÜÇÜK VE BÜYÜK KIYMET ALAMETLERİ…

Dünya üzerinde yaşanmaya devam eden felaketler insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Yaşanan tüm bu olayların ardından Kıyamet alametleri nelerdir? Sorusuna yanıt aranmaya başlanıyor. İşte dünya üzerinde peş peşe yaşanan felaketler ve kıyamet alametlerine ilişkin merak edilenler…

İşte detaylar;