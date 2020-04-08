Van’da korkutan deprem: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İşte son depremler listesi

Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre Van'daki depremin şiddeti 3.5 olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi sarsıntı şiddetini 3.5 olarak bildirirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Van'ın Başkale ilçesinde 3.5 şiddetli olarak açıkladı. İşte Kandilli ve AFAD son dakika Van depremi ile ilgili tüm detaylar ve son depremler listesi!

VAN'DA DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Van'ın Başkale ilçesinde deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ;

Büyüklük 3.6 (Mw)

Yer Van - Baskale

Tarih 08/04/2020 - 23:43:32 (TS)

Enlem 38.3235 (K)

Boylam 44.3326 (D)

Derinlik 7.04 (KM)

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KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ;

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 23:43'te Van'ın Başkale ilçesinde 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi