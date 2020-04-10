Çalışma belgesi nedir, nereden alınır? Doldurulmuş çalışma belgesi örneği

Çalışma belgesi bir işçinin işten ayrıldığında muhakkak alması gereken bir evraktır. İşçinin karnesi niteliğine geçer. Bu belge sayesinde bir başka iş yerine rahatlıkla başvurma fırsatı olur. Çalışma belgesi içerisinde işçinin kişisel bilgileri, işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türü yer alır. Bu sayede işçi daha önce çalıştığı işi belgeleme şansı olur. Çalışma belgesin nereden alınır? Gibi soruları merak ettiğinizi biliyoruz. İşte çalışma belgesi ile ilgili ayrıntı bilgiler…

ÇALIŞMA BELGESİ NEDİR?

4857 sayılı iş kanunun 28'nci maddesinde yer alan, işçinin işten ayrıldığı zaman işverene talep etmesi üzerine işverenin talebi karşılama zorunluluğu olan bir evraktır. Bu evrak işçinin künyesini oluşturur. Daha önce yaptığı işleri kanıtlar niteliktedir. Çalışma belgesinde genellikle şu bilgiler yer alır. Bu bilgiler yer almıyorsa da muhakkak ekletmeniz gerekir.

T.C. Kimlik Numarası

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Görevi

İşe Başlama Tarihi

İşten Çıkış Tarihi

Bölümü

İşçinin işinin türü

ÇALIŞMA BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Çalışma belgesi çalıştığımız iş yerinden alınır. İşten ayrılma durumlarında bu belge istenir. İşveren bu belgeyi hazırlayıp işçiye teslim etmesi gerekir. Eğer işveren bu belgeyi teslim etmezse 4857 sayılı iş kanunun 99'uncu maddesi uyarınca işçi işyerine tazminat isteyebilir. Çalışma belgesi vermeyen iş yerlerine 141 TL idari para cezası uygulanır. Bu konularla ilgili şikâyet için Bölge Çalışma Müdürlüğü yetkili mercilerdir.

ÇALIŞMA BELGESİ ÖRNEĞİ

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

Çalışma izin belgesi ise yine iş kanunu gereği iş yeri tarafından verilen bir belgedir. Çalışma izin belgesi için eğer 20 yaş altı çalışansanız iş yerlerinden çalışma izin belgesi çıkartmak gerekir. Bir başka çalışma izin belgesi ise yabancıların Türkiye'de çalışması için alması gereken evraktır. Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine çalışma izni ve vizesi başvurusu yapmaları şeklinde başlar

E-DEVLET ÇALIŞMA BELGESİ

E-devlet üzerinden çalışma belgesi verilmemektedir. SGK üzerinden de herhangi bir çalışma belgesi çıkartılmamaktadır. Bu konuda yardım almanız gereken tek yer iş yerinizin insan kaynakları kısmıdır. İş yerinden çalışma belgesi alamazsanız bu konuyla ilgili şikâyette bulunma hakkınız da vardır. İşyerinin çalışma belgesini işçiye verme zorunluluğu vardır.