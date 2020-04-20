Başakşehir Şehir Hastanesi kapasitesi kaç kişilik? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

Türkiye'nin dev sağlık yatırımlardan Başakşehir Şehir Hastanesi ilk etabı bugün açılırken vatandaşlar '' Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?'' sorusuna yanıt arıyor. En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin yol güzergahı merak ediliyor. 15 Nisan tarihinde açılması planlanan hastane 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak. Peki Başakşehir Şehir Hastanesi kapasitesi kaç kişilik? Hangi otobüs hatları geçiyor? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl ve nereden gidilir?

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Başakşehir Şehir Hastanesi ilk etabı bugün açılıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin otobüs hattı bilgileri, kapasitesi ve yol güzergahına dair bilgiler paylaşıldı.