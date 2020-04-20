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kapasitesi kaç kişilik? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

Ülkemizde sağlık sektörüne yapılan yatırımlar arasında yer alan ilk etabı bugün açılıyor. İstanbul’da açılacak olan hastaneye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ‘’Başakşehir Şehir Hastanesi’ne nasıl gidilir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası özelliğini taşıyan hastanede kadın doğum, onkoloji, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok yatak kapasitesi bulunuyor. Öte yandan, hastaneye ulaşım için otobüs sefer bilgileri kamuoyuna duyuruldu. Peki 15 Nisan’da hizmete açılacak olan kaç kişilik? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

Giriş Tarihi: 20.4.2020 12:59 ABONE OL
Başakşehir Şehir Hastanesi kapasitesi kaç kişilik? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?

Türkiye'nin dev sağlık yatırımlardan Başakşehir Şehir Hastanesi ilk etabı bugün açılırken vatandaşlar '' Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?'' sorusuna yanıt arıyor. En son teknolojilerle donatılmış ve izole edilmiş erken tanı ve tedavi merkezinin yol güzergahı merak ediliyor. 15 Nisan tarihinde açılması planlanan hastane 2 bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliğine sahip. Hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personeli görev alacak. Peki Başakşehir Şehir Hastanesi kapasitesi kaç kişilik? Hangi otobüs hatları geçiyor? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl ve nereden gidilir?

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Başakşehir Şehir Hastanesi ilk etabı bugün açılıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan hastanenin otobüs hattı bilgileri, kapasitesi ve yol güzergahına dair bilgiler paylaşıldı.

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Başakşehir Şehir Hastanesi kapasitesi kaç kişilik? Başakşehir Şehir Hastanesi'ne nasıl gidilir?
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