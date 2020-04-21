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"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin"

'ın Bozdoğan ilçesinde bir vatandaş, ihtiyaç sahipleri için verilen 1000 TL yardımı kendisinden daha çok ihtiyacı olanlara verilmesini isteyerek kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 22:28 ABONE OL
Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin

Bozdoğan Vefa Sosyal Destek Gurubu görevlileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında 1000 liralık yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ekipler, bu kapsamda kendisine 1000 lira verilmek üzere Sadettin Çelik'in bulunduğu Örtülü Mahallesine gitti.

Burada paranın kendisine hangi amaçla verildiği anlatılan Çelik, paraya şu anda ihtiyacı olmadığını belirterek kabul etmedi.

"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin" | Video

Davranışı karşısında görevlileri duygulandıran Çelik, "Benim bu paraya ihtiyacım yok. Devletimiz ihtiyacı olanlara versin. Zor durumda kaldığımızda devletimiz zaten sahip çıkıyor. Çok sağ olun." dedi.

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"Bu parayı benden daha çok ihtiyacı olanlara verin"
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