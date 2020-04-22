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Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! Hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? Bugün ve yarın...

Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlere yenileri eklenirken son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Bilindiği gibi Nisan ayındaki bahar havasının insanları sokağa dökmesini önlemek için son iki haftadır hafta sonları sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Bu iki uygulamanın ardından sokağa çıkma yasağı uygulamasının bir süre daha devam etmesine karar verildi. Peki, 2020 'da da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan ayında ilk sahur Perşembe gecesi olacak ve ilk oruçlar da Cuma günü tutulacak. Kalabalığı önlemek ve izolasyonu sağlamak adına dört günlük sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği tartışılıyordu.4 günlük yasak ilan edildi ve , , , , gibi illerin de olduğu 30 büyükşehir ve 'ta 23 Nisan Perşembe, 24 Nisan Cuma, 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi. işte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 08:36 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 08:36 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! Hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? Bugün ve yarın...

Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta da devam edecek. 'ın resmi bayram olması nedeniyle insanların güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıkıp sosyal mesafeye uymaması ve yüksek temas riski nedeniyle 23 Nisan'dan başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Ramazan'ın ilk günü olan Cuma günü öncesi vatandaşların mağdur olmaması adına 21 Nisan ve 22 Nisan günlerinde bakkal ve market çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen s haberine göre 21 ve 22 Nisan'da bakkal ve marketler 08:00'de açılacak ve 23:00'e kadar açık olacak. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı 23 Nisan ve 24 Nisan'da da marketler açık mı ve Ramazan'da lokantalar ve restoranlar açık olacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

ÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?
Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlamasına denk gelmesi nedeniyle bugün ve yarın marketlerin çalışma saatleri revize edildi. Geçtiğimiz iki hafta sonu kapalı olan marketler de 23 ve 24 Nisan'da açık olacak fakat hafta sonu kapalı olacak. Aynı şekilde fırınlar da vatandaşların hizmetinde olacak. İşte market çalışma saatleri ve sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişilerin meslekleri...

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Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! Hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? Bugün ve yarın...
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