Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı! Hafta sonu marketler ve bakkallar açık mı? Bugün ve yarın...

Sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta da devam edecek. 23 Nisan'ın resmi bayram olması nedeniyle insanların güzel havayı fırsat bilerek dışarıya çıkıp sosyal mesafeye uymaması ve yüksek temas riski nedeniyle 23 Nisan'dan başlayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma yasağı kararı verildi. Ramazan'ın ilk günü olan Cuma günü öncesi vatandaşların mağdur olmaması adına 21 Nisan ve 22 Nisan günlerinde bakkal ve market çalışma saatlerinde düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen s haberine göre 21 ve 22 Nisan'da bakkal ve marketler 08:00'de açılacak ve 23:00'e kadar açık olacak. Sokağa çıkma yasağının başlayacağı 23 Nisan ve 24 Nisan'da da marketler açık mı ve Ramazan'da lokantalar ve restoranlar açık olacak mı? İşte, tüm merak edilenler…

ÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DAKİKA OLARAK DUYURDU! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF?

Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlamasına denk gelmesi nedeniyle bugün ve yarın marketlerin çalışma saatleri revize edildi. Geçtiğimiz iki hafta sonu kapalı olan marketler de 23 ve 24 Nisan'da açık olacak fakat hafta sonu kapalı olacak. Aynı şekilde fırınlar da vatandaşların hizmetinde olacak. İşte market çalışma saatleri ve sokağa çıkma yasağından muaf olacak kişilerin meslekleri...