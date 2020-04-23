Beni boşver bebeğim iyi mi doktor bey?

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salgını başladığında 27 yaşındaki anne Kader Ersoy, 9 aylık hamileydi. İlk olarak eşi koronavirüse yakalandı, sonra da kendisi. Doğum için gün sayıyordu. Sinsi virüs bütün vücudunu esir almış onu halsiz bırakıyordu. Onun ise tek düşüncesi karnındaki bebeğiydi.... Doktorlara 'İlaç kullanmayacağım. Bebeğim zarar görür' dedi. Doktorlar 'Önce doğumu yaptıracağız. Sonra sana tedavi uygulayacağız' deyince kabul etti. Bebeği kurtulsun diye canını hiçe saydı. Doğuma girdi. Bebek sezaryenle annenin karnından başarıyla alındı. İşte film gibi doğum hikayesi... Koronavirüs salgını başladığında Kader-Hüseyin Ersoy çifti üçüncü çocuklarının doğumu için gün sayıyordu. Çiftin 8 yaşında Ümmügülsüm ve 4 yaşında Beyza adında iki kızı var. İlk önce havalimanında kargo şirketinde çalışan baba Hüseyin Ersoy'da (32) koronavirüsün belirtileri başladı. 14 gün izolasyon önerildi. Ama virüs 9 aylık hamile eşine de bulaşmıştı. Halsizlik şikayetleri başlayınca 2 Nisan'da bu kez anne Kader Ersoy, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Doğum için gün sayan kadına tomografi çekilemiyordu. Kovid-19 testleri yapıldı. Pozitif çıktı. Ersoy o anları şöyle anlatıyor: Dünya başıma yıkıldı. İki canlıyım. Kendimi geçtim, evladım nasıldı. Bu dünyaya doğmadan koronavirüse mi yakalanmıştı. Ya uygulanacak tedavi bebeğime zarar verirse diye düşünmeye başladım. Kabus gibiydi. 9 ay bekleyip bebeğime kavuşacağım en güzel anlarım korkunç bir kabusa döndü. Ersoy, salgın günlerindeki doğumu ise şöyle anlattı:Sezaryen başladı. Doğumhanede kendime geldiğimde doktorlara 'Bebeğim nerede, bebeğim nasıl' diye bağırıyordum. Sonra 'Merak etme bebek iyi sağlıklı. Virüs bulguları yok bebekte' diyen doktorların sesini işitince çok rahatladım.Anne doğum yapar yapmaz bebeği kucağına verilir. Bu koronavirüs benden evladımı uzaklaştırdı. Doktor '3 kilo 750 gram sağlıklı bir oğlun oldu" diye bağırdı. Ve izolasyon kurallarına uygun olarak neredeyse 2 metre uzaklıktan bebeğimi bana gösterdi. O anlar sanki buzlu camdan bebeğime bakıyordum. Hayal gibi, rüyada gibi gördüm bebeğimin yüzünü. İşte o an dedim ki seni ve iki kızımı annesiz bırakmayacağım. Sen kurtuldun ya ben de yeneceğim bu illet hastalığı.Minik Keremimi yenidoğan yoğun bakımına beni de yetişkin yoğun bakımına aldılar. Kendime geldiğimde ben yine sürekli bebeğimi soruyordum. 'Güçlü olacağım. Yeneceğim seni koronavirüs' dedim kendime.' Yoğun bakımda çok iyi baktılar bana. Diğer ağır hastaları görüyordum. Ölen hastalar oluyordu. Onları gördükçe ağlıyordum. Doktorlar, hemşireler 'korkma' diyorlardı bana.Çok şükür yendik bu virüsü. Çocuklarıma bulaşmadı. Yenidoğan bebeğime bulaşmadı. Çok kötü günler geçirdik. Üçüncü kez baba olmama rağmen salgında doğum çok zormuş. Eşim bir doğurdu ben dokuz doğurdum.