Ailesini katleden Veysel Aydın'dan şok savunma: Beni dışladıkları için öldürdüm

İstanbul Arnavutköy'de ailesiyle birlikte yaşayan ve özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan 24 yaşındaki Veysel Aydın; annesi, ağabeyi ve üvey babasını daha önceden edindiği silahla, 9 yaşındaki üvey kız kardeşini ise bıçaklayarak öldürmüştü. Darıca'da yakalanan cani emniyetteki ifadesinde ailesiyle devamlı tartışma içinde olduğunu, kendini dışlanmış hissettiğini ve evden ayrılıp öz babasıyla iş kurmak için bankadan çektiği kredinin taksidini ödeyememesi üzerine çıkan tartışmada ailesini öldürdüğünü ileri sürmüştü. Aydın ifadesinde, sadece küçük kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu belirtmişti. Veysel Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlendi. Cani hakkında hazırlanan iddianamede yaşanan katliamın detaylarına yer verildi.

EVDE 4 CESET BULUNMUŞTU

Arnavutköy'de kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir evdeki 4 cesetle karşılaşmıştı. Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede Kader Aydın (42), Abdülkadir Açıkalın (45) Serkan Aydın (26)'ın başına birer el ateş edilerek öldürüldüğünü, evde bulunan 9 yaşındaki kız çocuğunun ise boğazının kesilerek hayatına son verildiğini tespit etmişti. Soruşturma sonucu cinayetleri işlediği öğrenilen Veysel Aydın aynı gün akşam saatlerinde Darıca'da yol kenarında bir otomobilin içinde otururken olayda kullandığı silahı ile birlikte gözaltına alınmıştı.

"BENİ DIŞLADIKLARI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Cinayet Büro Amirliğine getirilerek olayla ilgili ifadesine başvurulan Veysel Aydın'ın hastanede özel güvenlik olarak çalıştığı kaydedildi. İfadesinde ailesiyle arasının uzun süredir bozuk olduğunu anlatan Veysel Aydın'ın, "Ben 5-6 yaşındayken babam cezaevine girdi. Bir süre sonra annem başka bir adamla yaşamaya başladı. Ben hayatım boyunca ailem tarafından dışlandım. Bu yüzden evde sürekli kavga ediyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Beni dövmeye kalktılar" ifadelerini kullanmıştı.

'ÜVEY BABAM KREDİYİ DUYUNCA TARTIŞMA ÇIKTI'

Öz babasıyla birlikte iş yapmak için 20 bin lira kredi çektiğini ancak kredi taksitlerini ödemeyince eve haciz geldiğini anlatan Veysel Aydın ifadesinde, "Bu yüzden aramız son günlerde oldukça bozuktu. Perşembe günü sabah saatlerinde bu kredi borcu nedeniyle aramızda çıkan tartışmanın ardından kendimi kaybettim. Beni dövmek isteyen ağabeyimi daha önceden edindiğim tabancayla vurarak öldürdüm. Hemen ardından aynı şekilde annemi de başına bir el ateş ederek öldürdüm" demişti.

SIRASIYLA AİLESİNİ KATLETTİ

İlk cinayetleri saat 13.30 sıralarında işlediğini anlatan Veysel Aydın daha sonra saat 17.30'a kadar evde babasını beklediğini belirterek "Üvey babam eve girdiğinde ben cesetleri bir odaya saklamıştım. Onları fark etmeden odasına girdi. Ben de peşinden giderek yine bir el başına ateş ederek onu öldürdüm" dediği öğrenildi. Veysel Aydın daha sonra yine evde beklemeye başladığını söylediği ifadesinde "Küçük üvey kız kardeşimi beklemeye başladım. Saat 20.30 sıralarında kapı açıldı ve içeri girdi. Bir anda üzerine atlayarak onu bıçakladım ve öldürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

CESETLER KOKMASIN DİYE ŞAMPUAN DÖKMÜŞ

Ardından ellerini yıkayıp üzerini değiştirdiğini anlatan Veysel Aydın, cesetlerin üzerine kokmaması için şampuan döktüğünü belirtti. Daha sonra üvey babasının otomobiline geçtiğini anlatan zanlının geceyi otomobilin içinde geçirdiğini anlattığı kaydedildi. Poliste verdiği ifadesinde sabaha karşı otomobille Darıca'ya gittiğini anlatan Veysel Aydın'ın oraya vardıktan sonra öz babasını telefonla aradığını "Bütün ailemi öldürdüm " dediği öğrenildi. Ancak babanın onun şaka yaptığını düşünüp söylediklerine inanmadığı belirtildi. Zanlı Veysel Aydın'ın kendisini yakalayan polislere sadece küçük üvey kız kardeşini öldürdüğü için pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedilmişti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, olay yeri tespit tutanakları, şüphelinin verdiği ifade ve mevcut deliller kapsamında Abdulkadir Açıkalın, Kader Aydın, Serkan Aydın ve Nazlıcan Açıkalın'ı katlettiği tespit edilen Veysel Aydın'ın 'Tasarlayarak Yakın Akrabayı Öldürmek', 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Konutta Silahla Yağma' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Veysel Aydın ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.