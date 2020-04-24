Binada yapılan temizlik 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı

BİNADA KORONA VİRÜS TEMİZLİĞİ CESEDİ ORTAYA ÇIKARDI

Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin korona virüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Çetin'e (49) ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya'da yaşadığı bilgisine ulaştı. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Çetin ailesinin 2002 yılında Ercüment Çetin için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya'ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin'i gözaltına aldı.