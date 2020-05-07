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Mübarek ne zaman? 2020 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek?

Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş gün içerisinde ne zaman? Sorusuna internet aracılığı ile de yanıt aramaya başladı. On bir ayın sultanı olan Ramazan ayının son günü ihya edilecek olan bu önemli tarihle ilgili bir hadisi şerifte "Sevabını umarak bu geceyi ibadetle geçiren kişinin günahları affolur" ifadeleri yer alıyor. Bu kapsamda Allahın Hz. Muhammed'e son kitap Kuranı Kerimi indirdiği gecenin faziletleri elbette saymakla bitmeyecek kadar çok. Buna göre; vatanadaşlar bu yıl Kadir Gecesi ne zaman ve hangi tarihe denk geliyor? Sorusuna 2020 İşleri Başkanlığı dini günler takviminde yer alan cevabı ararken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detaylara değindik. Buna göre; Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet tarafından açıklanan 2020 Dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 7.5.2020 09:31 Son Güncelleme: 7.5.2020 09:41 ABONE OL
Mübarek Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2020 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek?

ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek? Sorusu Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Faziletleri saymakla bitmeyecek bu mübarek günde İslam dininin kutsal kitabı Kuranı Kerim'in Hz. Muhammed'e indirildiği gece olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığı biliniyor. Bir hadisi şerife göre ise kim bu gecede ibadet eder sevabını umarsa o kişinin tüm günahları affolur şeklinde bu tarihin anlam ve önemi ifade ediliyor. Binlerce Müslüman vatandaş araştırmalarını sürdürürken öte yandan İşleri resmi sitesi üzerinden bu yıl idrak edilecek olan dini günler takvimini yayınlayarak bu sorunun yanıtını vermişti. Buna göre; 2020 Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihte? Bu yıl Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? İşte yanıtı…

KADİR GECESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

İslam alemi açısından önemli olan bu mübarek tarihte; Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği için özel bir anlam taşımaktadır. Peki, 2020 Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek? İşte cevabı…

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Mübarek Kadir Gecesi ne zaman? Diyanet 2020 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında idrak edilecek?
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